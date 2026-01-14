Ричмонд
На трассе М-4 «Дон» под Ростовом в ДТП с двумя фурами погиб водитель

Автопоезд не выдержал безопасную дистанцию и врезался в грузовик впереди.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в результате ДТП с двумя фурами погиб человек. Об этом вечером среды, 14 января, сообщили в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

— Авария произошла в 18 часов 35 минут на 1052 километре 350 метрах автодороги М-4 «Дон» в направлении на юг, в Аксайском районе. По предварительным данным, 64-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом «Тонар», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ДАФ» с полуприцепом «Когель» под управлением 43-летнего шофера. Это привело к столкновению, — прокомментировали в Госавтоинспекции.

В результате происшествия водитель «КамАЗа» погиб на месте. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Следственные мероприятия проводят следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

— Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости всегда соблюдать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать установленную скорость. Соблюдение этих правил — залог безопасности всех участников дорожного движения.

