На трассе М-4 «Дон» под Ростовом в ДТП с двумя фурами погиб водитель

— Авария произошла в 18 часов 35 минут на 1052 километре 350 метрах автодороги М-4 «Дон» в направлении на юг, в Аксайском районе. По предварительным данным, 64-летний водитель, управляя автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом «Тонар», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «ДАФ» с полуприцепом «Когель» под управлением 43-летнего шофера. Это привело к столкновению, — прокомментировали в Госавтоинспекции.