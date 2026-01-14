Мать выпавшего из окна в Звенигороде футболиста Адамса заявила, что его убили

Мать футболиста Лайонела Адамса, который выпал из окна высотного здания в подмосковном Звенигороде и умер до приезда врачей, выразила уверенность в том, что ее сына убили. В свою очередь друзья мужчины предположили, что он совершил самоубийство из-за «неразделенной любви». Об этом в среду, 14 января, сообщил Telegram-канал Mash.
— Мария Викторовна рассказала, что у Лайонеля не было девушки — последний раз они общались до Нового года. Накануне Адамс пытался дозвониться матери — она не ответила. Когда освободилась, было поздно — на ее звонок сын не поднял трубку, — говорится в публикации.
По данным журналистов, в декабре 2025 года женщина пыталась навестить футболиста, когда он находился в больнице с огнестрельными ранениями. Однако тогда врачи сообщили ей, что Лайонел уехал из больницы без предупреждения, передает Telegram-канал.
О смерти Лайонела Адамса стало известно 14 января. По данным журналистов, перед смертью он находился в гостях у бывшего футболиста ялтинского клуба «Рубин» Тимура Магомедова в Звенигороде.