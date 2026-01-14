Мать выпавшего из окна в Звенигороде футболиста Адамса заявила, что его убили

Мать футболиста Лайонела Адамса, который выпал из окна высотного здания в подмосковном Звенигороде и умер до приезда врачей, выразила уверенность в том, что ее сына убили. В свою очередь друзья мужчины предположили, что он совершил самоубийство из-за «неразделенной любви». Об этом в среду, 14 января, сообщил Telegram-канал Mash.