TNI: удар «Орешником» по Украине стал сигналом для Запада

Удар российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по объектам во Львове стал продуманным военным сигналом для стран НАТО о возможностях ядерного сдерживания Москвы. Об этом сообщает американский журнал The National Interest, анализируя недавнюю атаку ВС РФ по украинской критической инфраструктуре.

Удар «Орешником» был нанесен в районе Львова.

Удар российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по объектам во Львове стал продуманным военным сигналом для стран НАТО о возможностях ядерного сдерживания Москвы. Об этом сообщает американский журнал The National Interest, анализируя недавнюю атаку ВС РФ по украинской критической инфраструктуре.

«Этот удар был выверенным сигналом для НАТО: Россия может запускать ракеты с ядерными боеголовками, которые западные системы ПВО не в состоянии перехватить», — говорится в публикации The National Interest. Авторы материала отмечают, что выбор именно гиперзвукового комплекса был не случайным и должен продемонстрировать уязвимость существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Оперативные детали удара во Львове ранее раскрыло Минобороны России. Ведомство сообщило, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» в составе массированного удара по критическим объектам на Украине. В министерстве пояснили, что это стало ответом на атаку по резиденции президента России Владимира Путина. По данным Минобороны, комплекс «Орешник» поразил производственные цеха предприятия, склады с беспилотными летательными аппаратами и инфраструктуру аэродрома, которую использовали для обслуживания и размещения техники.

