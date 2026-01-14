TNI: удар «Орешником» по Украине стал сигналом для Запада

Оперативные детали удара во Львове ранее раскрыло Минобороны России. Ведомство сообщило, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты «Орешник» в составе массированного удара по критическим объектам на Украине. В министерстве пояснили, что это стало ответом на атаку по резиденции президента России Владимира Путина. По данным Минобороны, комплекс «Орешник» поразил производственные цеха предприятия, склады с беспилотными летательными аппаратами и инфраструктуру аэродрома, которую использовали для обслуживания и размещения техники.