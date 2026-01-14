Ричмонд
Директора нацпарка Куршская коса задержали в Калининграде

В Калининградской области был задержан директор национального парка Куршская коса Анатолий Калина.

Источник: Freepik

Речь идёт о руководителе одного из самых известных природных объектов региона, расположенного на приграничной с Литвой территории.

По данным источника, задержание касается 49-летнего Анатолия Калины, который с 2011 года возглавляет национальный парк. Помимо работы в системе особо охраняемых природных территорий, Калина также является действующим депутатом Калининградской областной думы. В региональный парламент он был избран в 2021 году от партии Единая Россия. Национальный парк Куршская коса занимает уникальную территорию на Балтийском побережье и представляет собой крупнейшую в мире песчаную пересыпь. Он расположен в северной части Калининградской области и граничит с Литвой, при этом северная граница парка совпадает с государственной границей.

Территория национального парка включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет особый природоохранный режим, что делает вопросы управления и контроля за его деятельностью особенно значимыми. На протяжении более десяти лет Калина руководил деятельностью парка, который принимает сотни тысяч туристов ежегодно и является одним из ключевых символов Калининградской области.

Официальные подробности о причинах и процессуальном статусе задержания на момент публикации не раскрывались. Сообщение источника в силовых структурах стало первым подтверждением произошедшего.

