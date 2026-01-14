Директора нацпарка Куршская коса задержали в Калининграде

Речь идёт о руководителе одного из самых известных природных объектов региона, расположенного на приграничной с Литвой территории.
По данным источника, задержание касается 49-летнего Анатолия Калины, который с 2011 года возглавляет национальный парк. Помимо работы в системе особо охраняемых природных территорий, Калина также является действующим депутатом Калининградской областной думы. В региональный парламент он был избран в 2021 году от партии Единая Россия. Национальный парк Куршская коса занимает уникальную территорию на Балтийском побережье и представляет собой крупнейшую в мире песчаную пересыпь. Он расположен в северной части Калининградской области и граничит с Литвой, при этом северная граница парка совпадает с государственной границей.
Территория национального парка включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и имеет особый природоохранный режим, что делает вопросы управления и контроля за его деятельностью особенно значимыми. На протяжении более десяти лет Калина руководил деятельностью парка, который принимает сотни тысяч туристов ежегодно и является одним из ключевых символов Калининградской области.
Официальные подробности о причинах и процессуальном статусе задержания на момент публикации не раскрывались. Сообщение источника в силовых структурах стало первым подтверждением произошедшего.