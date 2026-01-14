Переговоры Дании и США по поводу территорий Гренландии провалились

Копенгаген пытался добиться от Вашингтона четких гарантий отказа от любых планов по установлению более жесткого контроля над автономией. При этом глава Дании заявил, что нарушение территориальной целостности Дании и Гренландии было бы совершенно неприемлемо. Также Копенгаген и Вашингтон создадут рабочую группу для решения ситуации вокруг Гренландии.