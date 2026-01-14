Ричмонд
Переговоры Дании и США по поводу территорий Гренландии провалились

Дания не смогла склонить США к отказу от курса на установление контроля над Гренландией. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Дания не смогла склонить США к отказу от курса на установление контроля над Гренландией. Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

Копенгаген пытался добиться от Вашингтона четких гарантий отказа от любых планов по установлению более жесткого контроля над автономией. При этом глава Дании заявил, что нарушение территориальной целостности Дании и Гренландии было бы совершенно неприемлемо. Также Копенгаген и Вашингтон создадут рабочую группу для решения ситуации вокруг Гренландии.

Интерес Вашингтона к Гренландии усилился в последние месяцы. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что Гренландия важна для национальной безопасности Штатов, хотя остров формально остается автономной частью Дании.

