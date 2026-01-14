Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали энергообъект в ЛНР, два округа остались без электричества

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотниками по энергетической инфраструктуре Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Киевские боевики повторно атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР. В результате ударов БПЛА самолётного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населённые пункты в Краснодонском и Свердловском муниципальных округах», — говорится в сообщении.

Власти заявили, что восстановительные работы начнутся после устранения угрозы повторных ударов, и призвали жителей не приближаться к повреждённым объектам.

Ранее сообщалось, что за сутки на территории Курской области средствами ПВО было уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата, также регион подвергся интенсивным артиллерийским обстрелам. С 9:00 13 января до 7:00 14 января Вооружённые силы Украины 49 раз открывали огонь из артиллерии по нежилым районам. Помимо этого, были зафиксированы пять атак дронов-камикадзе, сбросивших взрывные устройства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше