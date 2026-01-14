ВСУ атаковали энергообъект в ЛНР, два округа остались без электричества

«Киевские боевики повторно атаковали энергетическую инфраструктуру в ЛНР. В результате ударов БПЛА самолётного типа произошло возгорание энергообъекта, обесточены населённые пункты в Краснодонском и Свердловском муниципальных округах», — говорится в сообщении.
Власти заявили, что восстановительные работы начнутся после устранения угрозы повторных ударов, и призвали жителей не приближаться к повреждённым объектам.
Ранее сообщалось, что за сутки на территории Курской области средствами ПВО было уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата, также регион подвергся интенсивным артиллерийским обстрелам. С 9:00 13 января до 7:00 14 января Вооружённые силы Украины 49 раз открывали огонь из артиллерии по нежилым районам. Помимо этого, были зафиксированы пять атак дронов-камикадзе, сбросивших взрывные устройства.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.