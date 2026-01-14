Рабочий выжил после падения с 32-го этажа на стройке в Нижнем Новгороде

Рабочий попал в больницу с переломами после того, как упал с 32-го этажа строящегося дома. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале представитель нижегородского здравоохранения Алексей Никонов.
Происшествие случилось в Нижнем Новгороде в прошлом году, но детали инцидента стали известны только в настоящее время. Строитель сорвался с большой высоты и упал на 12 этаж. Информация об обстоятельствах происшествия на стройплощадке не разглашается.
Несмотря на падение с такой высоты, он остался жив, однако получил крайне серьезные травмы. В частности, диагностированы переломы лицевых костей и ребер. Кроме того, у пострадавшего зафиксирован разрыв правого легкого, а также трещины правой и левой плечевых костей.
«Его травмы можно назвать “один большой перелом”, — отметил Никонов.
В медицинском учреждении пациенту обеспечили фиксацию конечностей. В течение месяца врачи провели ряд хирургических вмешательств.
Через некоторое время двигательные функции постепенно начали восстанавливаться. В настоящее время рабочий выписан и находится дома. По словам врачей, подобный случай в их практике произошел впервые.
Ранее в Таиланде женщина упала с 25-го этажа и выжила.