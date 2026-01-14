Грузовой лифт с людьми рухнул в шахту в московской многоэтажке

Грузовой лифт рухнул в шахту московской многоэтажки, когда там находились два человека. Об этом есть информация в чате жильцов дома.
Одной девушке стало плохо. По словам очевидцев, были слышны гул и скрип, после чего жильцы начали кричать.
«Готовим обращение, чтобы и застройщику, и управляющей компании сделали “весело”, — написал житель дома в чате многоэтажки.
Причем другой жилец отмечал, что проблемы с лифтом наблюдались давно. Управляющая компания даже проводила ремонт. Но ничего не поменялось. Лифт работал плохо, и в итоге все же случилась авария.
Ранее KP.RU сообщил, что в многоквартирном доме Краснодара в ноябре 2025 года случился похожий инцидент. Лифт упал в шахту. Теперь следственный комитет проводит проверку по факту случившегося. Управляющая компания обязалась подготовить всю недостающую документацию по лифту.