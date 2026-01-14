У врачей роддома в Новокузнецке не выявили инфекционных заболеваний

В период с 4 по 12 января в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. Минздрав Кемеровской области сообщил 13 декабря, что у погибших детей была внутриутробная инфекция. Следователи задержали главврача Новокузнецкой ГКБ № 1 и исполняющего обязанности завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей. Их подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК). 14 января в Новокузнецке прошли похороны двух новорожденных, погибших в новокузнецком роддоме.