Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Калина

Директор национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолий Калина задержан силовыми структурами.

Директор национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолий Калина задержан силовыми структурами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Калина занимал должность руководителя федерального государственного учреждения с 2011 года.

Куршская коса — уникальный природный объект, узкая песчаная полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Её общая протяжённость составляет 98 километров, из которых 48 километров относятся к российской территории. Дюны косы считаются одними из самых высоких в Европе, достигая 60 метров. С 2000 года территория входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекая до полумиллиона посетителей.

