Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Калина

Куршская коса — уникальный природный объект, узкая песчаная полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Её общая протяжённость составляет 98 километров, из которых 48 километров относятся к российской территории. Дюны косы считаются одними из самых высоких в Европе, достигая 60 метров. С 2000 года территория входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекая до полумиллиона посетителей.