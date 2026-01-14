Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Калина

Директор национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолий Калина задержан силовыми структурами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Калина занимал должность руководителя федерального государственного учреждения с 2011 года.
Куршская коса — уникальный природный объект, узкая песчаная полоса суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Её общая протяжённость составляет 98 километров, из которых 48 километров относятся к российской территории. Дюны косы считаются одними из самых высоких в Европе, достигая 60 метров. С 2000 года территория входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекая до полумиллиона посетителей.
