Мать выпавшего из окна футболиста Адамса уверена, что ее сына убили

Мать ЦСКА Лайонеля Адамса уверена, что его сын стал жертвой убийства, тогда как друзья погибшего настаивают на другом. По их мнению, причиной трагедии стала неразделенная любовь. Об этом говорит telegram-канал Mash.

Тело Адамса нашли вечером 14 января под окнами одной из многоэтажек в Подмосковье.

Мать спортсмена Мария Викторовна не согласна с доводами окружения сына. Она уверена, что у Лайонеля не было романтических отношений, которые могли бы привести к трагедии.

Накануне происшествия Лайонел пытался дозвониться до матери, но она не смогла ответить на его звонок. Позже женщина узнала о случившемся от знакомых и медиков. Мария Викторовна рассказала, что планировала увидеться с сыном в больнице, где он ранее наблюдался после огнестрельных ранений, однако врачи сообщили ей, что пациент самовольно покинул медучреждение, не предупредив персонал и родственников.