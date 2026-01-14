Мать выпавшего из окна футболиста Адамса уверена, что ее сына убили

Тело Адамса нашли вечером 14 января под окнами одной из многоэтажек в Подмосковье.
Мать ЦСКА Лайонеля Адамса уверена, что его сын стал жертвой убийства, тогда как друзья погибшего настаивают на другом. По их мнению, причиной трагедии стала неразделенная любовь. Об этом говорит telegram-канал Mash.
Мать спортсмена Мария Викторовна не согласна с доводами окружения сына. Она уверена, что у Лайонеля не было романтических отношений, которые могли бы привести к трагедии.
Накануне происшествия Лайонел пытался дозвониться до матери, но она не смогла ответить на его звонок. Позже женщина узнала о случившемся от знакомых и медиков. Мария Викторовна рассказала, что планировала увидеться с сыном в больнице, где он ранее наблюдался после огнестрельных ранений, однако врачи сообщили ей, что пациент самовольно покинул медучреждение, не предупредив персонал и родственников.