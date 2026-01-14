Ричмонд
Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Таганрогом

Несколько взрывов прогремели над Таганрогом в Ростовской области поздно вечером 14 января. По предварительным данным, там работают силы противовоздушной обороны, которые отражают воздушную атаку в районе залива. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители рассказали, что слышали 3−4 взрыва со стороны Таганрогского залива около 22:50. Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские дроны на подлёте к городу. Официальная информация о возможных последствиях на земле пока не поступала.

Напомним, что за день российские системы противовоздушной обороны уничтожили почти четыре десятка украинских беспилотников. В период с 13:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО сбили и перехватили 39 вражеских дронов самолётного типа.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.