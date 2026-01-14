Серия взрывов от работы ПВО прогремела над Таганрогом

Местные жители рассказали, что слышали 3−4 взрыва со стороны Таганрогского залива около 22:50. Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе. Предварительно, ПВО уничтожает украинские дроны на подлёте к городу. Официальная информация о возможных последствиях на земле пока не поступала.