Взрыв на подстанции оставил без света исторический центр Амстердама

Сетевой оператор Liander предупредил, что восстановительные работы могут занять несколько часов. Без света остались такие ключевые точки, как оживлённая улица Калверстраат и знаменитый торговый квартал «Девять улочек», многие магазины в котором были вынуждены закрыться. Также приостановлено движение трамваев.