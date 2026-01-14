Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв на подстанции оставил без света исторический центр Амстердама

Значительная часть исторического центра Амстердама осталась без электроснабжения после взрыва, произошедшего во время ремонтных работ на электрораспределительной подстанции. По информации телеканала NOS, отключение света произошло около 16:00 по местному времени.

Сетевой оператор Liander предупредил, что восстановительные работы могут занять несколько часов. Без света остались такие ключевые точки, как оживлённая улица Калверстраат и знаменитый торговый квартал «Девять улочек», многие магазины в котором были вынуждены закрыться. Также приостановлено движение трамваев.

Как сообщила пожарная служба, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция уточнила, что экстренная линия 112 продолжает работать в штатном режиме.

Ранее сильный пожар уничтожил здание церкви Вонделкерк в центре Амстердама. Несколько десятков человек временно покинули свои квартиры. Информации о пострадавших не поступало.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.