Взрыв на подстанции оставил без света исторический центр Амстердама

Сетевой оператор Liander предупредил, что восстановительные работы могут занять несколько часов. Без света остались такие ключевые точки, как оживлённая улица Калверстраат и знаменитый торговый квартал «Девять улочек», многие магазины в котором были вынуждены закрыться. Также приостановлено движение трамваев.
Как сообщила пожарная служба, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция уточнила, что экстренная линия 112 продолжает работать в штатном режиме.
Ранее сильный пожар уничтожил здание церкви Вонделкерк в центре Амстердама. Несколько десятков человек временно покинули свои квартиры. Информации о пострадавших не поступало.
