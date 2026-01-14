Shot: Несколько взрывов раздалось над Таганрогом Ростовской области

Несколько взрывов раздалось над Таганрогом Ростовской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку в районе залива. Об этом в среду, 14 января, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что слышали три-четыре взрыва со стороны Таганрогского залива около 22:50. Очевидцы утверждают, что видели вспышки в небе. Предварительно, средства ПВО уничтожают беспилотники ВСУ на подлете к городу, — сказано в публикации.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 13:00 до 20:00 уничтожили 39 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
В тот же день два дрона ВСУ атаковали танкер «Матильда» в Черном море в 100 километрах от Анапы. Судно, которое следовало под флагом Мальты, подало сигнал бедствия по международному каналу безопасности и бедствия 13 января в 10:15.
Утром 14 января специалисты обнаружили тело мужчины при разборе завалов после атаки вражеских беспилотников на Ростов-на-Дону. По словам мэра города Юрия Слюсаря, останки нашли в одной из загоревшихся квартир в многоэтажном доме.