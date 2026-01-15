Россия получила угрожающий сигнал от Трампа

— Ялтинская система формировалась, когда советские войска стояли у стен Берлина. Сегодня никакого дипломатического раздела мира быть не может. Мир находится в переходном состоянии. Полицентричный мир может рухнуть в любой момент: в движение может прийти и Европа (особенно если потеряет Гренландию), и США, и Китай (там тоже напряженная внутриполитическая обстановка, и Си Цзиньпин удерживает власть во многом силовыми методами). Мир может полыхнуть так, что начнется война всех против всех. Это наиболее малопонятная ситуация, когда пожар обхватит весь мир и затронет и Северную Америку, и Европу, и Россию, и другие страны.