В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет умер старейший житель королевства

Газета со ссылкой на родственников сообщает, что Насер аль-Вадаи был известен мягким характером, смелостью и хорошей физической формой и даже в последние годы оставался активным участником жизни местного сообщества. Семья Насера аль-Вадаи рассказала, что он был глубоко религиозным человеком и совершил паломничество в Мекку более 40 раз. Родные отмечают, что он строго соблюдал религиозные предписания и многие годы сопровождал в хадже других верующих из своего региона. По информации газеты, от трех браков у него остались 134 ребенка и внука, при этом третий и последний брак он заключил в возрасте около 110 лет, а его жена родила ему девять детей.