В Саудовской Аравии в возрасте 142 лет умер старейший житель королевства

Старейший житель страны оставил множество потомков.
Старейший житель Саудовской Аравии Насер аль-Вадаи скончался в королевстве, его семья утверждает, что на момент смерти ему было 142 года. Об этом 14 января сообщила саудовская газета «Оказ». По данным издания, долгожитель умер в провинции Дахран на юге страны, похоронная молитва прошла в мечети Ас-Сук, после чего его тело предали земле в родной деревне Аль-Рашид.
«Его семья утверждает, что ему было 142 года», — пишет газета «Оказ». Родные также настаивают, что аль-Вадаи родился в 1884 году, еще до объединения разрозненных регионов Аравийского полуострова в королевство Саудовская Аравия. Издание указывает, что он прожил при нескольких поколениях саудовских правителей — от основателя государства Абдель Азиза до нынешнего короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда.
Газета со ссылкой на родственников сообщает, что Насер аль-Вадаи был известен мягким характером, смелостью и хорошей физической формой и даже в последние годы оставался активным участником жизни местного сообщества. Семья Насера аль-Вадаи рассказала, что он был глубоко религиозным человеком и совершил паломничество в Мекку более 40 раз. Родные отмечают, что он строго соблюдал религиозные предписания и многие годы сопровождал в хадже других верующих из своего региона. По информации газеты, от трех браков у него остались 134 ребенка и внука, при этом третий и последний брак он заключил в возрасте около 110 лет, а его жена родила ему девять детей.