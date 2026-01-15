Ричмонд
Мать выпавшего из окна футболиста Адамса уверена, что её сына убили

Мать погибшего в Звенигороде футболиста Лайонеля Адамса уверена, что её сына убили, в то время как его друзья настаивают на версии самоубийства из-за неразделённой любви. Мария Викторовна рассказала Mash, что у Лайонеля не было девушки.

Также мать сообщила, что в декабре пыталась навестить сына, когда он находился в больнице с огнестрельными ранениями. Однако врачи заявили ей, что Адамс покинул медучреждение самостоятельно, без предупреждения.

Напомним, тело Адамса обнаружили около высотки в подмосковном Звенигороде 14 января. Известно, что Адамс умер от множественных травм до приезда бригады скорой помощи. По факту случившегося идёт проверка.

