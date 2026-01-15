Жительница ЯНАО приговорена к лишению свободы за избиение полицейского

«Во время нахождения сотрудников правоохраны в квартире женщина на их законные требования не реагировала и высказала в их адрес слова грубой нецензурной брани, а впоследствии несколько раз ударила одного из полицейских. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении ведомства.