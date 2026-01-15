Жительница ЯНАО приговорена к лишению свободы за избиение полицейского

Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.
В Новом Уренгое местная жительница, ранее имевшая судимость, избила сотрудника полиции при исполнении и оскорбила его. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.
«Во время нахождения сотрудников правоохраны в квартире женщина на их законные требования не реагировала и высказала в их адрес слова грубой нецензурной брани, а впоследствии несколько раз ударила одного из полицейских. Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание в виде 1 года 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура Нового Уренгоя поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). После оглашения приговора женщина была взята под стражу в зале суда. Судебное решение вступило в законную силу.