В Санкт-Петербурге почти две недели спасают кота из дымохода

Спасатели уже две недели пытаются вызволить кота из дымохода в Санкт-Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге спасатели уже почти две недели пытаются вызволить рыжего кота, застрявшего в дымоходе исторического дома на улице Чайковского. О ходе операции сообщает Служба спасения животных Петербурга и Ленинградской области «Кошкиспас».

Специалисты регулярно посещают квартиру, где находится дымоход, однако животное избегает контакта. В очередной раз спасателям удалось лишь разместить корм и установить ловушку в шахте, работая в сложных условиях под потолком на нестабильной мебели.

Кота уже пытались достать через крышу здания, а также приманивали едой и игрушками на протяжении нескольких часов. Несмотря на продолжительные попытки, животное не позволило себя поймать и переместилось в соседний вентиляционный канал.

Ранее сообщалось, что кота по кличке Хвост с необычными «гусарскими усами» эвакуировали из зоны специальной военной операции и поселили в российской столице.