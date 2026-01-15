В Санкт-Петербурге почти две недели спасают кота из дымохода

В Санкт-Петербурге спасатели уже почти две недели пытаются вызволить рыжего кота, застрявшего в дымоходе исторического дома на улице Чайковского. О ходе операции сообщает Служба спасения животных Петербурга и Ленинградской области «Кошкиспас».
Специалисты регулярно посещают квартиру, где находится дымоход, однако животное избегает контакта. В очередной раз спасателям удалось лишь разместить корм и установить ловушку в шахте, работая в сложных условиях под потолком на нестабильной мебели.
Кота уже пытались достать через крышу здания, а также приманивали едой и игрушками на протяжении нескольких часов. Несмотря на продолжительные попытки, животное не позволило себя поймать и переместилось в соседний вентиляционный канал.
