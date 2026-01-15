Иран закрыл воздушное пространство на фоне рева реактивных двигателей в небе

Звуки нескольких реактивных самолетов слышны вблизи Ирана.
Иран полностью закрыл воздушное пространство для всех гражданских рейсов. Также в небе были слышны звуки реактивных самолетов. Об этом сообщают местные telegram-каналы.
В небе над страной сейчас почти не осталось рейсов. Единичные самолеты выходят за пределы Ирана.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран выступил с инициативой возобновить переговоры по своей ядерной программе. Вашингтон не исключает возможность проведения встречи с иранскими представителями.
