Иран закрыл воздушное пространство на фоне рева реактивных двигателей в небе

Иран полностью закрыл воздушное пространство для всех гражданских рейсов. Также в небе были слышны звуки реактивных самолетов. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

Звуки нескольких реактивных самолетов слышны вблизи Ирана.

Иран полностью закрыл воздушное пространство для всех гражданских рейсов. Также в небе были слышны звуки реактивных самолетов. Об этом сообщают местные telegram-каналы.

В небе над страной сейчас почти не осталось рейсов. Единичные самолеты выходят за пределы Ирана.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран выступил с инициативой возобновить переговоры по своей ядерной программе. Вашингтон не исключает возможность проведения встречи с иранскими представителями.

