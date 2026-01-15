Мужчина в Петропавловске-Камчатском погиб под снегом, рухнувшим с крыши

Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Жители Петропавловска-Камчатского сообщили о «снежном коллапсе»: высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняет даже выход из зданий.