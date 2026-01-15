Ричмонд
Мужчина в Петропавловске-Камчатском погиб под снегом, рухнувшим с крыши

Снежная масса сошла с крыши дома в столице Камчатского края, Петропавловске-Камчатском, под завалами нашли тело мужчины. Об этом в четверг, 15 января, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

— Спасатели обнаружили под снегом мужчину на улице Советской, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, сказано в статье.

Камчатка столкнулась с последствиями мощного охотоморского циклона, который обрушился на полуостров 12 января. Непогода вызвала полный транспортный коллапс: отменены все авиарейсы, остановлено пригородное автобусное сообщение, а школьники переведены на дистанционное обучение. Жители Петропавловска-Камчатского сообщили о «снежном коллапсе»: высота сугробов в некоторых местах достигла уровня второго этажа, что затрудняет даже выход из зданий.

В Сочи в районе этнопарка «Моя Россия» из-за обильных осадков на дороге «Альпика сервис — Сулимовский ручей» сошел сель. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта «Роза Хутор».

