Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Следственном комитете назвали причину убийства рэпера Картрайта его женой

Поводом для убийства рэпера Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) его женой Мариной Кохал стала ревность. Об этом сообщил заместитель руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Артем Черненко.

Поводом для убийства рэпера Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) его женой Мариной Кохал стала ревность. Об этом сообщил заместитель руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Артем Черненко.

— Линия обвинения базировалась на доказывании факта введения Кохал инъекции медпрепарата Юшко, после которого последовала аллергическая реакция и его смерть. По результатам предварительного следствия было установлено, что поводом к убийству послужила ревность со стороны Кохал, — цитирует его РИА Новости.

21 ноября 2025 года Марину Кохал приговорили к 12,5 года тюремного заключения за убийство супруга. Приговор выносил Смольнинский районный суд Петербурга. Сама трагедия произошла еще в 2020 году.

Первоначально жена артиста проходила по делу как свидетель, но вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.

В ноябре 2021 года адвокат семьи рэпера Картрайта Кобит в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что Марина Кохал расчленяла супруга, когда тот был еще жив.