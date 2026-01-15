В Следственном комитете назвали причину убийства рэпера Картрайта его женой

Поводом для убийства рэпера Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) его женой Мариной Кохал стала ревность. Об этом сообщил заместитель руководителя ГСУ СК по Санкт-Петербургу Артем Черненко.
— Линия обвинения базировалась на доказывании факта введения Кохал инъекции медпрепарата Юшко, после которого последовала аллергическая реакция и его смерть. По результатам предварительного следствия было установлено, что поводом к убийству послужила ревность со стороны Кохал, — цитирует его РИА Новости.
21 ноября 2025 года Марину Кохал приговорили к 12,5 года тюремного заключения за убийство супруга. Приговор выносил Смольнинский районный суд Петербурга. Сама трагедия произошла еще в 2020 году.
Первоначально жена артиста проходила по делу как свидетель, но вскоре ее задержали, заподозрив в причастности к убийству, и предъявили обвинение.
В ноябре 2021 года адвокат семьи рэпера Картрайта Кобит в эфире программы «Пусть говорят» заявил, что Марина Кохал расчленяла супруга, когда тот был еще жив.