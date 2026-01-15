За кражу сыра из магазина тюменцу грозит до двух лет колонии

Задержанный — ранее судимый молодой человек 2006 года рождения. Он рассказал, что подошел к стеллажу с сыром, убедился, что рядом никого нет, сложил товар в сумку и поспешно покинул магазин. Похищенное он продал случайным встречным. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.