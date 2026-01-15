За кражу сыра из магазина тюменцу грозит до двух лет колонии

Тюменец взял сыр со стеллажа, положил в сумку и ушел.
В Тюмени молодой мужчина украл сыр из магазина одной из торговых сетей. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемому может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД по Тюменской области.
«В тюменскую полицию обратился директор сетевого магазина, расположенного на улице Ершова, который сообщил, что из торгового зала пропали продукты питания на сумму свыше 2 500 рублей. Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника», — сказано в сообщении ведомства.
Задержанный — ранее судимый молодой человек 2006 года рождения. Он рассказал, что подошел к стеллажу с сыром, убедился, что рядом никого нет, сложил товар в сумку и поспешно покинул магазин. Похищенное он продал случайным встречным. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.