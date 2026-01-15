Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС из-за ЧС

Следующая ротация экипажа — миссия Crew-12 — ожидается на МКС в середине февраля. После отбытия Crew-11 на станции продолжают работать только один астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, принявший на себя обязанности командира МКС, и Сергей Микаев. Они прибыли на орбитальный комплекс 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле «Союз МС-28».