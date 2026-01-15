Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС из-за ЧС

Корабль летит на Землю из-за болезни одного из космонавтов.
Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11 отделился от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле. Об этом сообщает NASA.
Экипаж миссии Crew-11, прибывшей на МКС 2 августа 2025 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX, включает астронавтов NASA Зену Кардман и Майка Финка, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимию Юи и космонавта госкорпорации «Роскосмос» Олега Платонова. Досрочное возвращение Crew-11 на Землю связано с ухудшением состояния здоровья одного из членов экипажа (его имя не раскрывается), обусловленным продолжительным пребыванием в условиях микрогравитации.
После схода с орбиты капсула корабля должна приводниться с использованием парашютной системы в акватории Тихого океана у южного побережья Калифорнии. Посадка запланирована на четверг на 03:41 по времени Восточного побережья США (11:41 по Москве). По данным NASA, метеоусловия в районе приводнения оцениваются как благоприятные.
Следующая ротация экипажа — миссия Crew-12 — ожидается на МКС в середине февраля. После отбытия Crew-11 на станции продолжают работать только один астронавт NASA Кристофер Уильямс и космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков, принявший на себя обязанности командира МКС, и Сергей Микаев. Они прибыли на орбитальный комплекс 27 ноября прошлого года на российском пилотируемом корабле «Союз МС-28».