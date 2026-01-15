Откапывал машину: В Петропавловске-Камчатском под снежным завалом нашли тело мужчины

Снег сошёл с крыши здания на улице Советской. Под завалами спасатели обнаружили мужчину, обстоятельства его гибели сейчас проверяются. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев подтвердил, что трагедия произошла у дома № 16. По его словам, погибший откапывал автомобиль, когда с крыши внезапно сошёл снег. На месте работали спасатели КГКУ «ЦОД», группировку усилили.