Откапывал машину: В Петропавловске-Камчатском под снежным завалом нашли тело мужчины

Снег сошёл с крыши здания на улице Советской. Под завалами спасатели обнаружили мужчину, обстоятельства его гибели сейчас проверяются. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев подтвердил, что трагедия произошла у дома № 16. По его словам, погибший откапывал автомобиль, когда с крыши внезапно сошёл снег. На месте работали спасатели КГКУ «ЦОД», группировку усилили.
Лебедев вновь призвал жителей соблюдать осторожность и не подходить к домам с нависающим снегом, подчеркнув, что очистить все крыши одновременно невозможно. При этом, отметил министр, управляющие компании обязаны ограждать опасные зоны и предупреждать людей.
Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев резко раскритиковал работу управляющих организаций. Он заявил, что преступное бездействие УК, которые не убирают снег и наледь с крыш и козырьков, привело к гибели человека.
По словам мэра, компания не приняла элементарных мер безопасности — не очистила кровлю, не установила ограждения и не обозначила опасную территорию. Оценку действиям ответственных лиц, подчеркнул Беляев, дадут правоохранительные органы.
Градоначальник отметил, что недобросовестные УК продолжают выжидать окончания циклона вместо того, чтобы работать сразу. Он напомнил, что на Камчатке ликвидация последствий непогоды должна начинаться незамедлительно, иначе это является прямым нарушением обязанностей по обеспечению безопасности жителей.
Власти выразили соболезнования родным погибшего и вновь обратились к горожанам с просьбой быть предельно внимательными в период циклона и не находиться в зоне возможного схода снега.
Ранее Life.ru писал, что мощный циклон парализовал Камчатку. Спутники «Роскосмоса» зафиксировали ураганный ветер и сильнейшие снегопады над Петропавловском-Камчатским. Из-за непогоды в регионе закрыли дороги и отменили занятия в школах.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.