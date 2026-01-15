Ричмонд
Россиянку поймали на попытке покушения на сотрудника предприятия ОПК: ее завербовала СБУ

ФСБ предотвратила покушение на сотрудника оборонной компании.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге предотвратили покушение на сотрудника предприятия ОПК. Его готовила россиянка 1966 года рождения по заданию Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как указывается в материале, женщина жила на Украине. Она была завербована местной Службой безопасности. По прибытии в Россию женщина попыталась забрать из тайника в Смоленской области пистолет и самодельную взрывчатку.

По данным ФСБ, средства связи россиянки содержали переписку с находящимися на Украине координаторами. По этому факту заведено уголовное дело о покушении на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее правоохранители задержали директора национального парка «Куршская коса». Он расположен в Калининградской области. Анатолий Калина является директором парка с 2011 года.