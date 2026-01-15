Суд отправил обвиняемую по делу о смерти блогерши Бурцевой под домашний арест

Уроженка Таджикистана Шоира Назуллоева, которая сделала укол по увеличению ягодиц блогеру Юлии Бурцевой в московской частной клинике рассказала в суде, что набрала в два шприца обезболивающий препарат, ввела первый из них объемом 1,8 миллиметра в намеченную зону, а примерно через минуту ввела второй шприц такого же объема. После введения этого филлера пациентка сказала, что ей плохо. Кроме того, вводившая укол сотрудница показала, что не делала аллергопробу перед проведением процедуры, а введенный филлер она купила в прошлом году у различных поставщиков через мессенджер.