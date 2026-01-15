Суд отправил обвиняемую по делу о смерти блогерши Бурцевой под домашний арест

Сотруднице частной клиники, где после процедуры умерла пациентка, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом в среду, 14 января, сообщили в прокуратуре Москвы.
Обвинение предъявлено 26-летней сотруднице, выполнявшей обязанности врача, не имея соответствующего образования. Дело проходит по статье о незаконном оказании медуслуг, повлекших смерть человека.
— Обвиняемая провела косметологическую процедуру с инъекционным введением препаратов, что привело к резкому ухудшению состояния здоровья 38-летней пациентки, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Женщина умерла в больнице в тот же день.
Уроженка Таджикистана Шоира Назуллоева, которая сделала укол по увеличению ягодиц блогеру Юлии Бурцевой в московской частной клинике рассказала в суде, что набрала в два шприца обезболивающий препарат, ввела первый из них объемом 1,8 миллиметра в намеченную зону, а примерно через минуту ввела второй шприц такого же объема. После введения этого филлера пациентка сказала, что ей плохо. Кроме того, вводившая укол сотрудница показала, что не делала аллергопробу перед проведением процедуры, а введенный филлер она купила в прошлом году у различных поставщиков через мессенджер.