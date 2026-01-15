БПЛА атаковали энергетику и транспортную инфраструктуру Вологодской области

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — приводит комментарий Бочарова администрация региона.
Местные власти добавили, что на данный момент в результате атаки никто не пострадал. Повреждения на земле также не зафиксировали.
Накануне поздно вечером о серии взрывов в небе и работе систем противовоздушной обороны сообщили жители Таганрога в Ростовской области. Очевидцы сообщали о вспышках в небе в районе Таганрогского залива.
