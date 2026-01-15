Ричмонд
БПЛА атаковали энергетику и транспортную инфраструктуру Вологодской области

Украинские беспилотники атаковали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Вологодской области ночью 15 января. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — приводит комментарий Бочарова администрация региона.

Местные власти добавили, что на данный момент в результате атаки никто не пострадал. Повреждения на земле также не зафиксировали.

Накануне поздно вечером о серии взрывов в небе и работе систем противовоздушной обороны сообщили жители Таганрога в Ростовской области. Очевидцы сообщали о вспышках в небе в районе Таганрогского залива.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

