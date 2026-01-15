На Камчатке при сходе снежной массы с крыши дома погиб мужчина

Мужчина был найден мертвым под завалами снега, который сошёл с крыши многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском, сообщила прокуратура Камчатского края.
«Спасатели обнаружили под снегом мужчину. Проводится проверка обстоятельств произошедшего», — отметило надзорное ведомство.
В региональном министерстве по чрезвычайным ситуациям уточнили, что, согласно предварительным данным, мужчина в момент инцидента расчищал автомобиль от снега во дворе. Происшествие произошло утром 15 января по местному времени.
Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю, в свою очередь, проинформировало, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт «в» части 2 статьи 238 УК РФ). По предварительной информации, на которую ссылается ведомство, погибшему мужчине было 60 лет.
Напомним, 13 января на улице Набережной в районе стадиона «Спартак» в Петропавловске-Камчатском сошла снежная лавина. В результате инцидента никто не пострадал. Движение на указанном участке перекрыли и начали расчистку. Также сообщалось, что в этот день автобусы в столице Камчатского края не вышли на линии вследствие сильного ветра, непрекращающегося снега и крайне плохой видимости.