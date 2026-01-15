На Камчатке при сходе снежной массы с крыши дома погиб мужчина

Напомним, 13 января на улице Набережной в районе стадиона «Спартак» в Петропавловске-Камчатском сошла снежная лавина. В результате инцидента никто не пострадал. Движение на указанном участке перекрыли и начали расчистку. Также сообщалось, что в этот день автобусы в столице Камчатского края не вышли на линии вследствие сильного ветра, непрекращающегося снега и крайне плохой видимости.