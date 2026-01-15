Ричмонд
Автобус с вахтовиками врезался в грузовик в Забайкалье

В Забайкальском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего вахтовиков.

В Забайкальском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего вахтовиков. Как сообщает региональное УМВД, ночью 15 января на 728-м километре федеральной трассы «Чита-Хабаровск» водитель автобуса марки Yutong совершил наезд на стоящий большегрузный автомобиль.

По предварительной информации, грузовик был припаркован у обочины из-за технической неисправности и обозначен необходимыми знаками.

В результате аварии два пассажира автобуса были доставлены в больницу, один из них позже скончался. Количество перевозимых рабочих уточняется. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что дебошир из Мурманска получил 6 месяцев колонии за угрозу безопасности полета.

