Экс-начальник и сотрудник Иркутского Гидрометцентра обвиняются в хищении около 500 тысяч

По версии следствия, фигуранты, действуя в сговоре, назначали работникам премии при условии, что часть этих денег будет передана руководителю. В декабре 2024 года 44-летний начальник при соучастии обвиняемой организовал незаконную выдачу четырем подчиненным 80 тысяч рублей без соответствующего приказа. Работники учреждения, не осведомленные о преступлении, передали по 50 тысяч рублей наличными обвиняемому через его пособницу. Всего фигуранты похитили таким образом 200 тысяч рублей, которые начальник растратил.