Экс-начальник и сотрудник Иркутского Гидрометцентра обвиняются в хищении около 500 тысяч

IrkutskMedia, 15 января. Бывшие сотрудники Иркутского Гидрометцентра предстанут перед судом за совершение преступлений против собственности. Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по Иркутской области. Экс-руководитель обвиняется в совершении растраты с использованием служебного положения, а бывший заместитель по финансам и экономике — в пособничестве и мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили в пресс-службах СУ СКР по региону и прокуратуры области.
По версии следствия, фигуранты, действуя в сговоре, назначали работникам премии при условии, что часть этих денег будет передана руководителю. В декабре 2024 года 44-летний начальник при соучастии обвиняемой организовал незаконную выдачу четырем подчиненным 80 тысяч рублей без соответствующего приказа. Работники учреждения, не осведомленные о преступлении, передали по 50 тысяч рублей наличными обвиняемому через его пособницу. Всего фигуранты похитили таким образом 200 тысяч рублей, которые начальник растратил.
Также заместитель по финансам и экономике учреждения поручила подчиненным издать приказ о начислении стимулирующих выплат сотрудникам и подписать документ у руководителя. Сотрудникам были начислены суммы выше, чем указано в приказе. Часть денег была передана фигурантам. Таким образом, 41-летняя женщина похитила более 270 тысяч рублей.
По месту жительства и работы обвиняемых прошли обыски и изъята документация. На основании собранных доказательств уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
