Автобус с вахтовиками попал в смертельную аварию в Забайкалье

В Забайкальском крае ночью произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего вахтовиков. На федеральной трассе «Чита — Хабаровск» пассажирский Yutong врезался в стоящий на обочине грузовик. Один человек погиб, ещё один получил травмы.

Источник: Life.ru

Как сообщили в региональном управлении МВД, авария случилась около 728-го километра трассы. Автобус следовал в Амурскую область и перевозил рабочих, направлявшихся на вахту. После столкновения двоих пассажиров доставили в больницу, однако один из них позднее скончался от полученных травм.

По предварительным данным, большегруз остановился из-за технической неисправности и был обозначен дорожными знаками. Количество пассажиров в автобусе сейчас уточняется. Прокуратура Забайкалья начала проверку по факту происшествия и даст оценку действиям водителей и перевозчика.

Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае. Тогда на трассе «Саяны» произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. Водитель иномарки погибла на месте ещё до приезда скорой помощи.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.