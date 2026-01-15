Автобус с вахтовиками попал в смертельную аварию в Забайкалье

Как сообщили в региональном управлении МВД, авария случилась около 728-го километра трассы. Автобус следовал в Амурскую область и перевозил рабочих, направлявшихся на вахту. После столкновения двоих пассажиров доставили в больницу, однако один из них позднее скончался от полученных травм.