Автобус с вахтовиками попал в смертельную аварию в Забайкалье

Как сообщили в региональном управлении МВД, авария случилась около 728-го километра трассы. Автобус следовал в Амурскую область и перевозил рабочих, направлявшихся на вахту. После столкновения двоих пассажиров доставили в больницу, однако один из них позднее скончался от полученных травм.
По предварительным данным, большегруз остановился из-за технической неисправности и был обозначен дорожными знаками. Количество пассажиров в автобусе сейчас уточняется. Прокуратура Забайкалья начала проверку по факту происшествия и даст оценку действиям водителей и перевозчика.
Ранее Life.ru писал о смертельном ДТП со школьным автобусом в Красноярском крае. Тогда на трассе «Саяны» произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. Водитель иномарки погибла на месте ещё до приезда скорой помощи.
