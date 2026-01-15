Новосибирские спасатели помогли девочке, чей палец застрял в стиральной машине

В Новосибирске поздним вечером 14 января в СНТ «Облепиха» вызвали спасателей. Там у 13-летней девочки застрял палец в дверце стиральной машины. Самостоятельно освободить руку у нее не получалось.
— Экипаж спасателей «Вега-3» оперативно прибыл на место. С помощью бормашины и слесарного инструмента аккуратно освободили палец девочки из замка люка стиральной машины, — добавили в пресс-службе спасателей МАСС.
Все завершилось благополучно, школьница не пострадала.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске спасли 9-летнюю девочку, язык которой застрял в горлышке бутылки.