В Госдуме назвали, что помогло бы избежать трагедии в роддоме Новокузнецка

Кадровая политика в роддомах должна находиться под особым контролем, а медперсонал обязан иметь профильное образование и уметь правильно общаться с роженицами. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, при нынешнем дефиците специалистов такая система фактически не действует.