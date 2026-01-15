В Госдуме назвали, что помогло бы избежать трагедии в роддоме Новокузнецка

Девять младенцев погибли в Новокузнецком роддоме № 1.
Кадровая политика в роддомах должна находиться под особым контролем, а медперсонал обязан иметь профильное образование и уметь правильно общаться с роженицами. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, при нынешнем дефиците специалистов такая система фактически не действует.
«Система формирования кадров в роддомах должна быть на особом контроле. Кроме профессионального образования, обязательное знание психологии общения с женщинами роженицами. В условиях дефицита кадров такая система отсутствует», — сказала Останина. Ее слова передает ТАСС.
В Новокузнецком роддоме № 1 Кемеровской области в новогодние праздники умерли девять новорожденных. Учреждение временно закрыли по санитарно-эпидемиологическим причинам из ‑за вспышки респираторной инфекции. Главного врача этой больницы отстранили и задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.