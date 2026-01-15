Ричмонд
Российского пловца, бесследно пропавшего в Турции, перестали искать

Расследование обстоятельств исчезновения российского пловца Николая Свечникова продолжается в Босфорском проливе продолжается. Турецкие правоохранительные органы и семья пловца по-прежнему ждут результатов следственных действий не смотря на то, что активные работы в акватории Босфора и Мраморного моря прекращены. Об этом сообщила родственница спортсмена Алена Караман.

Активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца прекратили.

«Поиски Николая в Босфоре и Мраморном море прекращены в 2025 году, несколько дайверов помогли нам и погружались в Босфор в ряде точек в попытке найти его. Сейчас продолжается следствие», — рассказала Караман. Ее слова передает РИА «Новости».

Ранее семья Свечникова обратилась за помощью в дипмиссию России в Афинах. Турецкая береговая охрана сообщила родственникам, что сохраняется небольшая вероятность того, что в случае обнаружения тела спортсмена на территории Греции информация могла не поступить турецкой стороне. Жандармерия Турции, по данным генконсульства РФ в Стамбуле, продолжает искать следы пловца, хотя масштабные поисково-спасательные операции на море завершены еще осенью 2025 года.

Мать Николая объявила вознаграждение в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) за любую новую информацию о его судьбе. Интересы семьи в Турции представляет адвокат Альперен Чакмак. Он подал в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов межконтинентального заплыва с требованием возбудить уголовное дело и проверить, были ли соблюдены меры безопасности во время соревнований.

Организаторы межконтинентального заплыва через Босфор уже объявили стоимость участия в следующем старте. Взнос вырос на 100 евро и примерно на треть в пересчете на рубли.

Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта из России, пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва в Стамбуле. Он вышел на дистанцию, но не финишировал, а его исчезновение заметили только спустя несколько часов.