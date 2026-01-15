Российского пловца, бесследно пропавшего в Турции, перестали искать

Мать Николая объявила вознаграждение в размере 500 тысяч лир (около 940 тысяч рублей) за любую новую информацию о его судьбе. Интересы семьи в Турции представляет адвокат Альперен Чакмак. Он подал в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов межконтинентального заплыва с требованием возбудить уголовное дело и проверить, были ли соблюдены меры безопасности во время соревнований.