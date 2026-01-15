Прицеп оторвался от фуры и разбил четыре машины на трассе в Приморье

На трассе «Уссури» в Надеждинском районе произошло ДТП, в котором пострадали сразу несколько автомобилей. Виной всему стала техническая неисправность большегруза, который буквально «потерял» свой прицеп на ходу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Авария случилась на 729-м километре дороги. По предварительным данным, 27-летний водитель ехал за рулем фуры Volvo FM с прицепом. В пути произошло непредвиденное: тяжелый прицеп отсоединился от тягача.
Конструкция опрокинулась прямо на проезжей части. Из нее высыпался груз, который повредил ехавшие рядом автомобили. Под раздачу попали сразу четыре иномарки: Toyota Corolla Fielder, Nissan Leaf, Mitsubishi Eclipse Cross и Toyota Mark 2.
Обошлось без человеческих жертв — никто из водителей и пассажиров не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку. В отношении водителя грузовика решается вопрос об открытии административных дел сразу по трем статьям: за управление неисправным авто, нарушение правил перевозки грузов и загрязнение дороги.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: перед выездом водители обязаны проверять техническое состояние своих машин, особенно сцепку и крепление груза.