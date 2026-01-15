Семилетний ребенок погиб во время пожара в Челябинской области

«К моменту прибытия огнеборцев происходило горение кровли дома и квартиры открытым пламенем. Жертвой стихии стала девочка 2018 года рождения. Самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе из горящей квартиры пятеро, включая девочек 2012, 2022 и 2023 годов рождения. Они не пострадали», — добавили в МЧС.