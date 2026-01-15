Семилетний ребенок погиб во время пожара в Челябинской области

Трагедия произошла в поселке Кропачево (Ашинский округ) ночью 15 января.
«Поступило сообщение о загорании в многоквартирном жилом доме барачного типа. В результате пожара погиб ребенок 2018 года рождения», — прокомментировали в экстренных службах.
Самостоятельно из дома эвакуировались девять человек, в том числе трое детей. Пожар ликвидирован в 05.20 (время местное).
«Для установления причины пожара на место происшествия направлена испытательная пожарная лаборатория», — говорится в сводке Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области.
В пресс-центре ведомства уточнили, что горел барак улице Свердлова.
«К моменту прибытия огнеборцев происходило горение кровли дома и квартиры открытым пламенем. Жертвой стихии стала девочка 2018 года рождения. Самостоятельно эвакуировались девять человек, в том числе из горящей квартиры пятеро, включая девочек 2012, 2022 и 2023 годов рождения. Они не пострадали», — добавили в МЧС.
Открытое горение ликвидировано на площади 200 квадратных метров. Для оказания помощи родственникам погибшего ребенка организована работа психолога.