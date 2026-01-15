Правоохранители арестовали директора «Куршской косы»: что об этом известно

Национальный парк «Куршская коса» в Калининградской области с 2011 года возглавляет Анатолий Калина. 14 января стало известно о его задержании. Правоохранители арестовали директора национального парка, при этом не раскрыв подробности дела общественности.
По имеющимся данным, детали будут известны 15 января. На данный момент никаких подробностей не сообщалось. Анатолий Калина в 2021 году был избран депутатом Калининградской областной Думы VII созыва. Он также служил на постах в органах МВД. Кроме того, Анатолий Калина работал в коммерческих структурах на высоких должностях.
«Директор национального парка “Куршская коса” задержан», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
На Кипре между тем уже четыре дня разыскивают 53-летнего российского бизнесмена Владислава Баумгертнера. Он ранее управлял крупной компанией по производству удобрений «Уралкалий». Позже Владислав Баумгертнер возглавил организацию HeadOffice. Компания управляет капиталами и оказывает их владельцам разнообразные услуги. 7 января бизнесмен ушел из дома и перестал отвечать на звонки. Сотрудница его компании обратилась в полицию. Тогда началась поисковая операция, задействовали вертолеты и дроны. К настоящему моменту бизнесмена так и не нашли.
Стоит также напомнить, что в суде продолжается рассмотрение дела бывшего главы Владимира Дмитрия Наумова. Прокуроры запросили в его отношении девять лет колонии. Он стал фигурантом дела о взятке в особо крупном размере. Прокуратура также настаивает на штрафе для Дмитрия Наумова в размере 55 миллионов рублей. Ему, помимо прочего, планируют на десять лет запретить занимать должности в органах местного самоуправления.
В ходе заседания Дмитрий Наумов попросил у жителей Владимира прощение. Он также заверил, что деньги и украшения ни каким образом не относятся к делу. По его словам, большие средства семья накопила на свои нужды. Украшения, заявил Дмитрий Наумов, куплены 10−15 лет назад. Он также указал на тяжелое положение внутри семьи. Его жена трудится за довольно низкую зарплату, рассказал фигурант дела. Она работает на полставки и получает по 205 рублей в час.