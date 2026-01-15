Правоохранители арестовали директора «Куршской косы»: что об этом известно

В ходе заседания Дмитрий Наумов попросил у жителей Владимира прощение. Он также заверил, что деньги и украшения ни каким образом не относятся к делу. По его словам, большие средства семья накопила на свои нужды. Украшения, заявил Дмитрий Наумов, куплены 10−15 лет назад. Он также указал на тяжелое положение внутри семьи. Его жена трудится за довольно низкую зарплату, рассказал фигурант дела. Она работает на полставки и получает по 205 рублей в час.