Более 90 домов во Владивостоке остались без тепла из-за аварии

Как сообщили в региональной прокуратуре, авария привела к отключению электроснабжения на центральном тепловом пункте В-30. В результате отопление и горячая вода пропали в домах на улицах Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Сахалинской, 3-й Строительной, Борисенко и Монтажной. Жители столкнулись с перебоями в самый разгар зимы.
Аварийно-восстановительные работы взяты на контроль прокуратурой Первомайского района. Надзорное ведомство проверит, как обслуживались сети, насколько оперативно устраняется авария и по какой причине произошёл сбой.
Ранее Life.ru писал о масштабных перебоях с энергоснабжением в Брянской области. После удара ВСУ по объектам инфраструктуры без света остались более 70 тысяч человек. В регионе повреждены теплоэлектростанция и электроподстанция.
