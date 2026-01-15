Ричмонд
Более 90 домов во Владивостоке остались без тепла из-за аварии

Часть Владивостока утром 15 января осталась без тепла и горячей воды из-за аварии на подстанции «Загородная». Под отключение попали более 90 многоквартирных домов в разных районах города.

Источник: Life.ru

Как сообщили в региональной прокуратуре, авария привела к отключению электроснабжения на центральном тепловом пункте В-30. В результате отопление и горячая вода пропали в домах на улицах Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Сахалинской, 3-й Строительной, Борисенко и Монтажной. Жители столкнулись с перебоями в самый разгар зимы.

Аварийно-восстановительные работы взяты на контроль прокуратурой Первомайского района. Надзорное ведомство проверит, как обслуживались сети, насколько оперативно устраняется авария и по какой причине произошёл сбой.

Ранее Life.ru писал о масштабных перебоях с энергоснабжением в Брянской области. После удара ВСУ по объектам инфраструктуры без света остались более 70 тысяч человек. В регионе повреждены теплоэлектростанция и электроподстанция.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.