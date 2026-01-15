Более 90 домов во Владивостоке остались без тепла из-за аварии

Как сообщили в региональной прокуратуре, авария привела к отключению электроснабжения на центральном тепловом пункте В-30. В результате отопление и горячая вода пропали в домах на улицах Беляева, Волкова, Добровольского, Космонавтов, Сахалинской, 3-й Строительной, Борисенко и Монтажной. Жители столкнулись с перебоями в самый разгар зимы.