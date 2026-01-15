Ричмонд
Крокодил-людоед растерзал школьника у озера, останки нашли через три часа

В Замбии 10-летний мальчик погиб после нападения крокодила на берегу озера Кариба.

В Замбии 10-летний мальчик погиб после нападения крокодила на берегу озера Кариба. О трагедии сообщает ZNBC.

Инцидент произошел в деревне Какамба. По данным полиции Южной провинции, хищник напал на четвероклассника Винока Каббая в тот момент, когда ребенок купался перед уроками.

Крокодил-людоед утащил мальчика под воду, после чего растерзал.

Жители деревни сразу начали поиски. Останки ребенка нашли спустя три часа — примерно в 200 метрах от берега.

