Крокодил-людоед растерзал школьника у озера, останки нашли через три часа

В Замбии 10-летний мальчик погиб после нападения крокодила на берегу озера Кариба. О трагедии сообщает ZNBC.
Инцидент произошел в деревне Какамба. По данным полиции Южной провинции, хищник напал на четвероклассника Винока Каббая в тот момент, когда ребенок купался перед уроками.
Крокодил-людоед утащил мальчика под воду, после чего растерзал.
Жители деревни сразу начали поиски. Останки ребенка нашли спустя три часа — примерно в 200 метрах от берега.
