Кая Каллас пошутила, что готова уйти в запой из-за мировых проблем

Там же сообщается, что Каллас выступала в то же время, когда шли переговоры министров иностранных дел Гренландии и Дании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, посвященными угрозам Дональда Трампа захватить арктический остров. Ранее в России поинтересовались, поддержит ли глава ЕК атаку США по Гренландии, ведь она не стала осуждать Трампа открыто, а призвала проявить сдержанность на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы.