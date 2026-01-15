Кая Каллас пошутила, что готова уйти в запой из-за мировых проблем

Каллас пошутила про ситуацию мира.
Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в закрытом разговоре с руководством фракций Европарламента допустила шутку о том, что из ‑за происходящего в мире пора начать выпивать. Об этом сообщило Politico.
«Представитель высокого уровня утверждает, что глобальные события означают, что сейчас может быть подходящее время, чтобы выпить», — пишет Politico. При этом издание подчеркивает, что глава европейской дипломатии отметила, что не склонна злоупотреблять алкоголем.
По данным Politico, ее высказывание прозвучало на встрече с лидерами политических групп Европарламента. По словам участников встречи, разговор касался международной обстановки и растущей напряженности на глобальной арене.
Там же сообщается, что Каллас выступала в то же время, когда шли переговоры министров иностранных дел Гренландии и Дании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, посвященными угрозам Дональда Трампа захватить арктический остров. Ранее в России поинтересовались, поддержит ли глава ЕК атаку США по Гренландии, ведь она не стала осуждать Трампа открыто, а призвала проявить сдержанность на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы.
Ранее на фоне угроз американского лидера европейские страны отправили в Гренландию военных. Среди их числа оказались: Германия, Швеция, Франция.