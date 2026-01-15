ДТП с грузовиком на Ямале обернулось травмой для водителя

На территории ЯНАО за сутки зарегистрировано 13 ДТП. В одном из них пострадал водитель — инцидент произошел в Губкинском на перекрестке улиц Ямальская и Магистральная. Информацию о происшествиях опубликовала пресс‑служба Госавтоинспекции ЯНАО.