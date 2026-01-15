Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с грузовиком на Ямале обернулось травмой для водителя

На территории ЯНАО за сутки зарегистрировано 13 ДТП. В одном из них пострадал водитель — инцидент произошел в Губкинском на перекрестке улиц Ямальская и Магистральная. Информацию о происшествиях опубликовала пресс‑служба Госавтоинспекции ЯНАО.

В результате ДТП водитель «УАЗ» получил травмы.

На территории ЯНАО за сутки зарегистрировано 13 ДТП. В одном из них пострадал водитель — инцидент произошел в Губкинском на перекрестке улиц Ямальская и Магистральная. Информацию о происшествиях опубликовала пресс‑служба Госавтоинспекции ЯНАО.

«Около 10 часов 12 минут 14 января на перекрестке ул. Ямальская — Магистральная, г. Губкинский, произошло столкновение транспортных средств “УАЗ” и “Урал”. В результате ДТП водитель а/м “УАЗ” получил телесные повреждения», — сказано в telegram‑канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что на 1319‑м километре автодороги Сургут — Салехард столкнулись трэкол и легковой автомобиль. По информации ЕДДС, в ДТП есть пострадавшие.