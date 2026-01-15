Дело об убийстве рэпера Энди Картрайта дошло до апелляции

Стали известны детали расследования убийства музыканта Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт. Как сообщили РИА Новости, мотивом преступления следствие считает ревность его супруги Марины Кохал.
По данным следствия, 24 июля 2020 года Кохал ввела Юшко инъекцию медицинского препарата. После этого у мужчины развилось шоковое состояние и гипоксия, которые привели к смерти. Преступление, как утверждается, было совершено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
После гибели музыканта, по версии обвинения, Кохал попыталась скрыть следы. Тело было расчленено, часть внутренних органов уничтожена. Останки, как отмечается, подвергались воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.
Следствие указывает, что обвинение строилось на доказательстве факта введения препарата, после которого наступила смерть. Поводом, по данным предварительного расследования, стала ревность.
21 ноября 2025 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес Марине Кохал обвинительный приговор. Ей назначили 12,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В декабре 2025 года защита осужденной подала апелляцию на приговор.
