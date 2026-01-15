Дело об убийстве рэпера Энди Картрайта дошло до апелляции

По данным следствия, 24 июля 2020 года Кохал ввела Юшко инъекцию медицинского препарата. После этого у мужчины развилось шоковое состояние и гипоксия, которые привели к смерти. Преступление, как утверждается, было совершено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.