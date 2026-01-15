В центре Красноярска во время движения вспыхнул автомобиль

Утром 15 января в Красноярске на улице Ломоносова прямо во время движения вспыхнул автомобиль. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.
По информации спасательного ведомства, сообщение о возгорании поступило в 08:23. Огонь ликвидировали в 08:54 на площади трех квадратных метров — на месте работали пять человек и одна единица техники. К счастью, пострадавших нет.
Причину случившегося предстоит выяснить дознавателю.
