Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Красноярска во время движения вспыхнул автомобиль

В Красноярске загорелся автомобиль на улице Ломоносова.

Источник: Комсомольская правда

Утром 15 января в Красноярске на улице Ломоносова прямо во время движения вспыхнул автомобиль. На место происшествия выезжали сотрудники МЧС.

По информации спасательного ведомства, сообщение о возгорании поступило в 08:23. Огонь ликвидировали в 08:54 на площади трех квадратных метров — на месте работали пять человек и одна единица техники. К счастью, пострадавших нет.

Причину случившегося предстоит выяснить дознавателю.

Ранее мы писали, что на трассе в Минусинском муниципальном округе произошло смертельное ДТП с участием школьного автобуса и легкового автомобиля.