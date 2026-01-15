Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области конфисковали партию контрафактных сигарет за 200 тысяч

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области конфисковали партию немаркированных сигарет стоимостью свыше 200 тысяч рублей. Их хранили для продажи в гостиничном комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В отношении собственника табачной продукции было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Хранение в целях сбыта табачной продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенное в крупном размере»), — уточнили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела и его итоги стоят на контроле в прокуратуре.