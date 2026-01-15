Суд отменил арест третьему фигуранту дела курганской «агроОПС»

В Кургане вынесено новое решение по мере пресечения фигуранту громкого дела.
Бывший чиновник администрации Варгашинского района (Курганская область) Евгений Казаков вышел из-под домашнего ареста. Суд изменил меру пресечения фигуранту по делу организованного преступного сообщества, якобы присвоившего бюджетные средства АПК на мелиорацию без проведения работ. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.
«Суд изменил меру пресечения Евгению Казакову, обвиняемому в участии в преступном сообществе и превышении полномочий. Бывшего чиновника варгашинской администрации выпустили из-под ареста», — рассказали источники.
Редакция обратилась за комментариями к защитнику Казакова и в областной суд. Адвокат Елена Киселева подтвердила, что суд рассмотрел их апелляционную жалобу и отменил решение о продлении домашнего ареста. В пресс-службе областного суда сообщили, что мера пресечения Казакову заменена на запрет определенных действий.
Экс-чиновник из рабочего поселка Варгаши попал под арест в феврале 2025 года. Следственные органы арестовали по подозрению в попытке злоупотребления властью. Вместе с ним был арестован местный фермер Атом Симонян. Следствие считало, что один из них взял субсидию АПК на проведение мелиорации и не выполнил работы, а чиновник их согласовал.
В дальнейшем круг обвиняемых расширился. Были арестованы два предпринимателя — хлебопек Вардан Саргисян и экс-мэр Половинского округа Армэн Хачатурян. Их обвинили в мошенничестве. Последним под арест попал экс-начальник курганского филиала Уральского управления по мелиорации Валерий Потыльчак по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Все обвинения собрали в одну группу — так получилось дело ОПС со средствами агропромышленного комплекса. Ущерб, по версии слдедствия, исчисляется 12 млн рублей.
В настоящее время под домашним арестом находятся двое — Саргисян и Хачатурян. Остальных спустя некоторое время выпустили на свободу.