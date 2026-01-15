Суд отменил арест третьему фигуранту дела курганской «агроОПС»

Экс-чиновник из рабочего поселка Варгаши попал под арест в феврале 2025 года. Следственные органы арестовали по подозрению в попытке злоупотребления властью. Вместе с ним был арестован местный фермер Атом Симонян. Следствие считало, что один из них взял субсидию АПК на проведение мелиорации и не выполнил работы, а чиновник их согласовал.