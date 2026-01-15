Ричмонд
Казахстанцы погибли на заводе в России

Двое сотрудников подрядной организации из Казахстана погибли на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината в России, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

Источник: Nur.kz

Двое сотрудников подрядных организаций из Казахстана 14 января были обнаружены без признаков жизни на промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), ключевого актива компании «Северсталь» в России. Причины смерти выясняются, на месте работают специальные службы. Компания принесла соболезнования родным погибших сотрудников.