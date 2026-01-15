Пассажиров рейса из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы вытаскивали по паспортам

Участники массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года проверяли документы у пассажиров рейса из Израиля, пытаясь выявить евреев. Об этом в суде рассказал бывший генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов.
В Верховном суде Дагестана продолжается заочное рассмотрение уголовных дел в отношении предполагаемых организаторов погромов. Фигурантами проходят бывший депутат Госдумы, предполагаемый администратор телеграм-канала «Утро Дагестана» и еще один обвиняемый. На очередном заседании прокурор огласил показания порядка десяти свидетелей.
По словам Рамазанова, самолет из Тель-Авива с 51 пассажиром приземлился 29 октября в 19.18 мск. Во время прохождения таможенного контроля в сопровождении сотрудников аэропорта и депутата Госдумы Хизри Абакарова снаружи стали слышны крики приближающейся толпы. Пассажиров экстренно начали заводить в заранее подготовленный автобус.
Протестующие, как сообщил свидетель, прорвались на перрон и побежали вслед за автобусом. Сотрудники аэропорта и Абакаров попытались прикрыть людей. Одну семью — мужчину, женщину и ребенка-инвалида — не успели посадить. Их удалось заслонить от толпы, после чего на микроавтобусе доставили в административное здание. Позднее семью эвакуировали на вертолете.
Когда Рамазанов добрался до автобуса с пассажирами, тот уже был окружен. Участники беспорядков открыли двери, зашли внутрь и начали проверять паспорта, вытаскивая людей на улицу против их воли. По словам свидетеля, они прямо заявляли, что ищут евреев.
Рамазанов отметил, что сотрудники аэропорта, Абакаров и сами пассажиры, среди которых было много женщин и детей, пытались убедить толпу разойтись. В итоге прилетевших из Израиля эвакуировали с территории аэропорта на двух вертолетах.
Следствие считает, что фигуранты 29 октября 2023 года размещали в телеграм-каналах публикации, направленные на разжигание ненависти к гражданам Израиля и призывы к массовым беспорядкам, включая перекрытие дорог в районе аэропорта Уйташ.
В ночь с 29 на 30 октября на территории аэропорта произошли погромы. Участники применяли насилие, оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, использовали опасные предметы и проникли на охраняемую территорию. Ущерб имуществу авиагавани превысил 24 млн рублей. Травмы получили не менее 23 силовиков.
К настоящему времени приговоры вынесены более чем 130 участникам беспорядков. Им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы. Предполагаемые организаторы объявлены в розыск.
