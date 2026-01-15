Пассажиров рейса из Тель-Авива в аэропорту Махачкалы вытаскивали по паспортам

Протестующие, как сообщил свидетель, прорвались на перрон и побежали вслед за автобусом. Сотрудники аэропорта и Абакаров попытались прикрыть людей. Одну семью — мужчину, женщину и ребенка-инвалида — не успели посадить. Их удалось заслонить от толпы, после чего на микроавтобусе доставили в административное здание. Позднее семью эвакуировали на вертолете.