Столкновение во время обгона: в ДТП в Челябинской области погибли двое и пострадали еще четверо

В Варненском районе вечером 14 января произошла смертельная авария. На дороге Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2107.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, за рулем «десятки» был 20-летний мужчина. Он пошел на обгон и врезался в «Жигули», которыми управлял 26-летний водитель.
После аварии погибли 17-летняя пассажирка «десятки» и 24-летний пассажир «Жигулей». Молодых людей успели довезти до больницы, но оба вскоре умерли на руках у врачей.
Травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров «Жигулей», одному 33, второму 40 лет.
В полиции проводят проверку после ДТП.