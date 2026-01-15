Ричмонд
Столкновение во время обгона: в ДТП в Челябинской области погибли двое и пострадали еще четверо

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Челябинский области.

Источник: ГАИ Челябинской области

В Варненском районе вечером 14 января произошла смертельная авария. На дороге Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды столкнулись ВАЗ-2110 и ВАЗ-2107.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, за рулем «десятки» был 20-летний мужчина. Он пошел на обгон и врезался в «Жигули», которыми управлял 26-летний водитель.

После аварии погибли 17-летняя пассажирка «десятки» и 24-летний пассажир «Жигулей». Молодых людей успели довезти до больницы, но оба вскоре умерли на руках у врачей.

Травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров «Жигулей», одному 33, второму 40 лет.

В полиции проводят проверку после ДТП.