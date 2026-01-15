Дуэль на улице в азиатской стране закончилась смертью, виновник арестован

В Японии задержали 26-летнего жителя столицы по редкой статье — за нарушение закона о дуэлях, принятого еще в 1889 году. Поводом стала уличная схватка в районе Кабукичо, завершившаяся гибелью одного из участников.
Как сообщает издание «Джапан тудей», утром 23 сентября 2025 года Фугэцу Асари вступил в поединок с 30-летним Наоей Масудой прямо на улице в одном из самых оживленных кварталов Токио. В ходе драки Масуда получил тяжелые травмы и позднее скончался.
В полиции уточнили, что Асари арестован по обвинениям в организации дуэли и непредумышленном убийстве. Сам задержанный заявил, что ранее не был знаком с погибшим, а конфликт начался из-за незначительного инцидента. Он признал вину и сообщил о раскаянии.
В материале отмечается, что закон о дуэлях, действующий в Японии с конца XIX века, не дает четкого разграничения между дуэлью и обычным нападением. В судебной практике, сформированной решениями Верховного суда, дуэль трактуется как бой с применением насилия, способный причинить физический вред или создать угрозу жизни, если он происходит по взаимному согласию сторон.
Таким образом, даже спонтанная драка, начатая по обоюдному согласию, может быть квалифицирована как дуэль. Нарушение этого закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Читайте также: Трампу в США неожиданно обозначили «красную дату».