Дуэль на улице в азиатской стране закончилась смертью, виновник арестован

В материале отмечается, что закон о дуэлях, действующий в Японии с конца XIX века, не дает четкого разграничения между дуэлью и обычным нападением. В судебной практике, сформированной решениями Верховного суда, дуэль трактуется как бой с применением насилия, способный причинить физический вред или создать угрозу жизни, если он происходит по взаимному согласию сторон.